В Мурманской области появилась вакансия с зарплатой в 565 тысяч рублей

Компания готова обсудить условия по релокации из другого региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, что прямо сейчас в крупную компанию ищут главного инженера предприятия морской сейсморазведки. Зарплата - до 565 000 рублей.

- В обязанности будущего работника войдут: руководство разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации судов предприятия, обеспечение производства морских геофизических работ, обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства, - сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Такая работа подойдет опытным специалистам - от кандидатов требуются высшее техническое образование и стаж работы в морской сейсморазведке не менее 7 лет, а также стаж на руководящей должности не менее 5 лет.

Работодатель обещает заработную плату до 565 000 рублей до вычета НДФЛ, социальный пакет, годовой бонус по достижении KPI. Также компания готова обсудить условия по релокации из другого региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru