В Мурманской области за сутки коронавирусом заразился 831 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 22 февраля 2022 года, за последние сутки 831 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.
Всего опасную инфекцию подхватили 121 200 жителей Заполярья.
Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 422 новых случая (всего 59904). На втором месте Североморск (+78, всего 11639). Замыкает тройку Кандалакшский район (+81, всего 9221).
Выздоровели 102 945 северян, умерли 3076.
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