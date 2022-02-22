В Североморске управляющую компанию привлекли к ответственности из-за застрявшей в снегу "скорой"

Для устранения нарушений прокуратура Североморска в адрес руководителя управляющей организации внесла представление. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура провела проверку по информации СМИ об автомобиле скорой помощи в Североморске, который на вызове застрял в снегу.

- Установлено, что выездная бригада скорой помощи 15 января прибыла по вызову к подъезду дома на улице Инженерной. Выехать с территории двора самостоятельно автомобиль не смог из-за келейности и рыхлого снега. Машину деблокировали силами МЧС и коммунальных служб до выхода бригады "скорой" с вызова, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для устранения нарушений прокуратура Североморска в адрес руководителя управляющей организации внесла представление.

Также в отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Госжилинспекцию Мурманской области.

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