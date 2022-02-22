Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 9:10

В Североморске управляющую компанию привлекли к ответственности из-за застрявшей в снегу "скорой"

Выехать со двора самостоятельно автомобиль не смог
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для устранения нарушений прокуратура Североморска в адрес руководителя управляющей организации внесла представление.

Для устранения нарушений прокуратура Североморска в адрес руководителя управляющей организации внесла представление.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура провела проверку по информации СМИ об автомобиле скорой помощи в Североморске, который на вызове застрял в снегу.

- Установлено, что выездная бригада скорой помощи 15 января прибыла по вызову к подъезду дома на улице Инженерной. Выехать с территории двора самостоятельно автомобиль не смог из-за келейности и рыхлого снега. Машину деблокировали силами МЧС и коммунальных служб до выхода бригады "скорой" с вызова, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для устранения нарушений прокуратура Североморска в адрес руководителя управляющей организации внесла представление.

Также в отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Госжилинспекцию Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru