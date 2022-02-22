В Мурманске спасительницы птиц выхаживают бородатую неясыть

Так как птица очень много ест, нужна материальная поддержка. Фото: Анастасия Тимофеева

В Мурманске орнитолог Анастасия Тимофеева вместе со спасательницей птиц Натальей Раевской выхаживают сову, которая занесена в Красную книгу Мурманской области. Новым пациентом девушек стала бородатая неясыть по имени Буба, которую нашли в районе Колы 18 февраля.

- При первичном осмотре зафиксирована черепно-мозговая травма, анизокория, заторможенность реакций. На выходных состояние позволило сделать рентген - там полный букет, но птица цела, а это уже большая радость, - рассказала на личной странице в соцсетях Анастасия Тимофеева.

Частичную финансовую помощь с лечением птицы оказал директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков. Анализы отправили в ветеринарную лабораторию в Москву.

Так как птица очень много ест, нужна материальная поддержка. Те, кто хочет и может помочь, могут перевести посильную сумму по номеру телефона 8-902-281-53-19 (Анастасия Александровна Т.).

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