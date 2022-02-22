Дорогу на Териберку и Туманный открыли

Тем не менее, при планировании поездок водителей просят уточнять прогноз погоды, а также дорожную обстановку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 20.00 21 февраля открыто движение для всех видов транспорта по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32-го по 136-й километр, и проезд к Териберке. Как отметили в "Мурманскавтодоре", это стало возможным благодаря благоприятному прогнозу погоды и усиленной работе снегоуборочной техники.

Тем не менее при планировании поездок водителей просят уточнять прогноз погоды, а также дорожную обстановку.

Оперативную информацию о состоянии региональных дорог можно получить по телефону диспетчерской службы "Мурманскавтодора" 8 (8152) 21-40-70 и в соцсетях ведомства.

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