Из пожара в пятиэтажном доме в Апатитах спасли двух человек

В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Фото: Пожарно-спасательная служба Мурманской области.

Вечером 21 февраля в жилом доме в Апатитах произошел серьезный пожар. Языки пламени объяли квартиру на улице Дзержинского, 50.

- Возгорание случилось в комнате пятиэтажного дома гостиничного типа. На место происшествия оперативно выехали пожарные Кировского филиала противопожарной службы Мурманской области, сотрудники 2-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области, - сообщили в региональной пожарно-спасательной службе.

Огонь уничтожил личные вещи и предметы домашнего обихода на площади 12 квадратных метров. Закопчены стены и потолок. При помощи спасательных устройств огнеборцы спасли двух человек - мужчину и женщину, никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 4 единицы техники. В 19.40 пожар был полностью ликвидирован.

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