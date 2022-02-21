В Мурманском краеведческом музее произошел пожар

Ночью 20 февраля в здании Мурманского краеведческого музея на улице Павлова, 1 произошел пожар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 20 февраля в здании Мурманского краеведческого музея на улице Павлова, 1 произошел пожар. Информация о возгорании поступила по системе «112» в 02.18.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в помещении котельной в электрощите из-за короткого замыкания произошло возгорание. Обгорели предметы быта на площади 1 квадратный метр, оплавилась электропроводка. Помещение котельной закопчено по всей площади, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работали шесть пожарно-спасательных подразделений - 40 человек личного состава, 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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