21 февраля из Териберки и Туманного отправятся организованные колонны

Отправление состоится ориентировочно в 17.00 часов. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

21 февраля будут сформированы колонны для организованной проводки из Териберки и Туманного в Мурманск. Об этом сообщили в "Мурманскавтодоре".

Отправление состоится ориентировочно в 17.00.

Телефон диспетчерской службы "Мурманскавтодора" 8 (8152) 21-40-70.

Напомним: дорога на Териберку все еще остается закрытой по погодным условиям.

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