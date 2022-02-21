В Мурманске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мотоциклистку

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первомайский районный суд Мурманска рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, который нарушил ПДД и насмерть сбил человека. Авария произошла 1 октября 2020 года.

Мужчина был за рулем авто, выехал на регулируемый перекресток на проспекте Кольском с улицы Пономарева, собирался повернуть налево. Неправильно оценив дорожную ситуацию, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом, двигавшемся навстречу. Водитель последнего транспорта также нарушала ПДД. В ДТП мотоциклистка получила серьезные телесные повреждения, повлекшие ее смерть.

- Северянин вину признал частично. Так как уголовное дело было рассмотрено с исследованием всех имеющихся доказательств, суд пришел к выводу о доказанности вины, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

С учетом смягчающих обстоятельств суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии-поселении, с лишением водительских прав на тот же срок.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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