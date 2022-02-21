В 2021 году в Мурманской области оформили ипотеку на жилье более 10 тысяч семей

На 1 января 2022 года средняя ставка по жилищной ипотеке в Заполярье составила 8% годовых. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2021 году ипотечные жилищные кредиты взяли около 10,5 тысячи семей из Мурманской области. Общая сумма составила свыше 29 миллиардов рублей - это на 3% больше по количеству, чем годом ранее, и почти на четверть больше по объему.

- Наибольшая активность в сегменте ипотечного кредитования в регионе зафиксирована в последний месяц 2021 года. В декабре северяне заключили с банками свыше 1100 ипотечных договоров со средней суммой кредита около 3 миллионов рублей. Во многом это может быть связано с тем, что жители региона стремились взять ипотеку по более низким ставкам, ожидая их роста в новом году, – сообщил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.

На 1 января 2022 года средняя ставка по жилищной ипотеке в Заполярье составила 8% годовых. В среднем жители области оформляли ипотечные кредиты на 20 лет.

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