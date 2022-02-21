Клиенты распробовали eSIM: число активаций в сети Tele2 выросло в 5,5 раза

Потенциал технологии демонстрирует динамика проникновения устройств с поддержкой eSIM в сети Tele2. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Tele2 подводит итоги развития технологии eSIM, которую компания внедрила первой в российском телекоме. За 2021 год число активаций виртуальной карты выросло в 5,5 раза год к году. Новые подключения составили более половины активаций eSIM – 57%.

За 2021 год клиенты активировали eSIM в сети Tele2 в 5,5 раза чаще, чем годом ранее. Большая часть активаций карт на базе этой технологии – 57% – приходится на новые подключения. Это клиенты, которые не просто меняют действующую пластиковую карту, а подключаются к сети Tele2 с новым номером на базе eSIM. Их доля растет – так, по итогам 2020 года число новых подключений с eSIM было на 9 п. п. меньше (48%).

Tele2 увеличивает подключения eSIM через цифровые каналы, хотя получить QR-код можно и в рознице. В январе 2022 года их доля выросла на 15 п. п. год к году. Пользователи устройств с поддержкой технологии могут активировать eSIM через приложение «Мой Tele2», причем оператор также первым на российском рынке предложил клиентам подключать eSIM на базе Единой биометрической системы.

Потенциал технологии демонстрирует динамика проникновения устройств с поддержкой eSIM в сети Tele2. По итогам 2021 года их число выросло более чем вдвое: доля устройств с поддержкой eSIM увеличилась среди клиентов оператора с 3 до 6%. По прогнозам Tele2, к 2024 году устройства с этим модулем будут занимать 25% рынка. Регионами-лидерами по активациям стали Москва и Санкт-Петербург. В топе регионов, где охотно подключают технологию, оказались Республика Татарстан, Краснодарский край и Республика Адыгея, Иркутская область.

Tele2 первой на рынке запустила пилотный проект по внедрению eSIM на своей сети в апреле 2019 года. Фото: Пресс-служба TELE2

Лидеры среди зарегистрированных в сети Tele2 устройств с поддержкой eSIM – iPhone 11/12/13, Samsung S20/S21/S22, Huawei P40, Motorola RAZR и Galaxy Watch4. Пока Galaxy Watch4 – это единственные умные часы, к которым можно подключить eSIM в России. Большинство гаджетов с eSIM в сети Tele2 приходится на продукцию Apple – 90%. Устройства Samsung занимают долю 6%, и лишь 1% – у смартфонов Huawei.

Tele2 первой на рынке запустила пилотный проект по внедрению eSIM на своей сети в апреле 2019 года. Абоненты Tele2 и других операторов могли стать первыми тестовыми пользователями технологии, получив QR-код в салонах Tele2. Законодательные изменения позволили сделать подключение eSIM дистанционным, что наряду с проникновением устройств с поддержкой технологии способствовало росту активаций. Tele2 обладает сертификатом GSMA на самостоятельную генерацию профилей для eSIM.

eSIM (Embedded SIM – «встраиваемая SIM-карта») – это встроенная в устройство электронная SIM-карта. Она выполняет функции обычной пластиковой SIM-карты, но при этом ее нельзя сломать или потерять. eSIM позволяет подключить второй номер в устройствах, где только один слот для пластиковой SIM-карты.

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