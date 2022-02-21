Уроженка Феодосии украла из гипермаркета в Мурманске сладости и орехи

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Анастасия Осипова
В мурманском гипермаркете, который находится на улице Шевченко, поймали на краже 46-летнюю женщину. На место происшествия выезжали росгвардейцы.
- В гипермаркете к сотрудникам вневедомственной охраны обратился заместитель директора магазина. Он сообщил, что по камерам видеонаблюдения заметили женщину, которая, взяв с полок кондитерские изделия и орехи на сумму более 3 500 рублей, направилась к выходу и не заплатила за товар, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.
Злоумышленницей оказалась уроженка Феодосии. Ее задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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