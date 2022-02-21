В Кировске пройдет принудительный спуск лавин

Жителей и гостей Кировска предупреждают о принудительном спуске лавин. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей и гостей Кировска предупреждают о принудительном спуске лавин.

- 21 февраля с 15.00 планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах «ВЧ-4», «ВЧ-5» (гора Вудъяврчорр). Запрещается нахождение людей в опасной зоне! - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Рекомендуется при посещении горнолыжных трасс уточнять информацию о безопасности нахождения на оборудованных склонах, а также просят не посещать не оборудованные склоны и предостеречь от этого других.

При возникновении вопросов необходимо обращаться в ЕДДС Кировска по телефону 8 (81531) 5-57-89 (круглосуточно).

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