Председатель Совета депутатов Ковдорского округа попал под уголовное дело

Сейчас собираются доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении председателя Совета депутатов Ковдорского муниципального округа.

Он подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ "Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения".

- По версии следствия, с апреля по июль 2021 года мужчина незаконно подписал два распоряжения о выплате себе премий - по результатам работы за первый и второй кварталы 2021 года. Каждая премия составляла 90% месячного денежного содержания и была выписана без решения Совета депутатов Ковдорского района и без подведения итогов своей работы, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Мурманской области.

В итоге 16 апреля и 9 июля прошлого года председатель получил две премии, каждая по 101 тысяче рублей, и тем самым причинил материальный ущерб Ковдорскому району.

Сейчас собираются доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.

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