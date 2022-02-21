Житель Кандалакши получил условный срок за долг по алиментам

Платить средства мужчина не желал, из-за чего у него образовалась задолженность более 1,8 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Кандалакши за уклонение от уплаты алиментов на содержание своего ребенка приговорили к условному сроку.

Платить деньги мужчина не желал, из-за чего у него образовалась задолженность более 1,8 миллиона рублей.

- За неуплату алиментов свыше 2 месяцев должника привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Однако должных выводов для себя он не сделал, мер по оплате задолженности так и не предпринял. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

В ходе расследования вина северянина была полностью доказана, и уголовное дело направили для рассмотрения в суд. Должнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

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