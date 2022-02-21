Жителя Мурманска ждет суд за выращивание конопли

Северянин обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ УК РФ. Фото: скрин видео УМВД по Мурманской области

Следственные органы полиции закончили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мурманчанина, который решил выращивать дома коноплю для личного употребления.

Северянин обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств, а также частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере".

- В 2021 году мужчина нашел и изучил в интернете специальную литературу, купил нужное для выращивания оборудование. Он оборудовал одну из комнат квартиры, установив в ней специальную палатку, сделал освещение, систему вентиляции воздуха, циркуляции воды и подачи питательных веществ для культивирования наркосодержащих растений, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

При обыске квартиры правоохранители обнаружили и изъяли 8 черных горшков из войлока с землей и растениями, пакет с частями растений, различные коробки с подобным веществом, пакеты с семенами, деревянный мундштук, стальную курительную трубку, различные емкости, металлическую курительную насадку на бутылку. Также полицейские изъяли свыше 100 граммов высушенной марихуаны и 250 граммов конопли.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru