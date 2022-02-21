Неработающие пенсионеры Мурманской области смогут бесплатно летать на самолетах

В Мурманской области пожилые северяне смогут бесплатно путешествовать на некоторых самолетах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области пожилые северяне смогут бесплатно путешествовать на некоторых авиалиниях. Региональное отделение ПФР подписало госконтракт с одной из авиакомпаний на оказание услуг по перевозке пенсионеров авиатранспортом.

- Теперь пенсионеры Мурманской области могут не тратить собственные деньги на покупку авиабилетов, а обратиться в клиентские службы ПФР за получением специального талона, взамен которого в кассах перевозчика оформят бесплатные авиабилеты, - сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Авиабилеты в обмен на талоны будут оформляться по России на внутренних авиалиниях по маршрутам: Мурманск - Москва – Мурманск, Мурманск – Санкт Петербург – Мурманск, Мурманск – Сочи – Мурманск, Мурманск – Геленджик – Мурманск, Мурманск – Калининград – Мурманск, Мурманск – Ростов-на-Дону – Мурманск, Мурманск – Анапа – Мурманск.

Обратиться за компенсацией проезда могут неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

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