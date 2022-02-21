В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 849 человек

Выздоровели 102 128 северян, умерли 3070. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 21 февраля 2022 года, за последние сутки 849 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 120 369 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 443 новых случая (всего 59482). На втором месте Североморск (+73, всего 11561). Замыкает тройку Кандалакшский район (+86, всего 9140).

Выздоровели 102 128 северян, умерли 3070.

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