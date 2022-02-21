Мурманск вошел в пятерку самых "брутальных" городов России

Также в десятке "брутальных" оказались Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Один из сервисов бронирования жилья для отдыха в преддверии Дня защитника Отечества провел опрос пользователей соцсетей и определил самые "брутальные" города России.

Так, в пятерке наиболее суровых городов оказался Мурманск. Он занял четвертое место, набрав 11% голосов.

Самыми-самыми брутальными оказались жители Челябинска - за уральских мужчин проголосовало 20% пользователей. На втором месте - Севастополь, набравший 14% голосов. Тройку рейтинга замыкает Норильск, за который отдали свой голос 12,5% пользователей.

Также в десятке "брутальных" оказались Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

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