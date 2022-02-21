Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поверив телефонному мошеннику, жительница Снежногорска перевела на "безопасный счет" миллион рублей. 52-летней северянке пришлось обращаться в полицию.

Женщина рассказала стражам порядка, что ей позвонил неизвестный. Мужчина представился менеджером одного из банков и сообщил об атаке мошенников на ее банковские счета.

– Чтобы "обезопасить" средства, женщине предложили перевести свои сбережения на "безопасные счета". Поверив абоненту, северянка сняла с банковской карты миллион рублей и перевела его по указанному адресу. После этого "менеджер" перестал выходить на связь. Тут женщина осознала, что стала жертвой преступления, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество в особо крупном размере". Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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