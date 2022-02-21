Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 8:02

Жительница Снежногорска перевела на "безопасный счет" миллион рублей

Северянка поверила мошеннику, который сообщил об атаке ее банковского счета
Татьяна ЖДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поверив телефонному мошеннику, жительница Снежногорска перевела на "безопасный счет" миллион рублей. 52-летней северянке пришлось обращаться в полицию.

Женщина рассказала стражам порядка, что ей позвонил неизвестный. Мужчина представился менеджером одного из банков и сообщил об атаке мошенников на ее банковские счета.

– Чтобы "обезопасить" средства, женщине предложили перевести свои сбережения на "безопасные счета". Поверив абоненту, северянка сняла с банковской карты миллион рублей и перевела его по указанному адресу. После этого "менеджер" перестал выходить на связь. Тут женщина осознала, что стала жертвой преступления, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество в особо крупном размере". Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru