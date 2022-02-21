По дорогам Мурманска бегал голый мужчина

Правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной странного поведения северянина. Фото: скрин видео "Мурманск ДТП ЧП"

На минувших выходных в Первомайском округе Мурманска автовладельцы заметили на дороге странного прохожего. Мужчина бежал по заснеженной улице совсем голый, выкрикивая нецензурные слова и разговаривая с кем-то по телефону.

Видео инцидента опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+). Вероятно, мужчина находился в наркотическом опьянении.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, 40-летнего северянина задержала полиция.

- Его передали медицинским работникам, - уточнили в ведомстве.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной безумного поведения прохожего.

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