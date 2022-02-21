В Териберку отправится организованная колонна

Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за непогоды остается закрытой дорога на Териберку.

Для тех, кто хочет попасть в поморское село, 21 февраля в 11.00 будет сформирована колонна для организованной проводки по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до Туманного и автоподъезд к Териберке. Об этом сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту. Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8(8152) 21-40-70.

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