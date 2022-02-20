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Общество20 февраля 2022 16:03

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Ожидается сильный снег
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Рекомендуется без необходимости не совершать поездок на личном авто.

Рекомендуется без необходимости не совершать поездок на личном авто.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ГУ МЧС России по Мурманской области предупреждают об ухудшении погодных условий в регионе.

- По данным мурманского гидрометцентра, на севере области и в Мурманске ночью и утром 21 февраля ожидается сильный снег. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в спасательном ведомстве.

Рекомендуется без необходимости не совершать поездок на личном авто, а при выезде соблюдать ПДД, учитывать погодные условия. Также стоит воздержаться от выхода в лес и на водоемы.

Напомним: в Мурманске выпало больше месячной нормы осадков.

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