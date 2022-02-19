В Доме ребенка в Апатитах произошло короткое замыкание

После короткого замыкания пожар не начался. Фото: пожарно-спасательная служба Мурманской области.

В 4.48 19 февраля в областном специализированном Доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, который находится на улице Строителей в Апатитах, произошло короткое замыкание. К счастью, пожар не начался.

- На место происшествия автоматически по повышенному рангу пожара № 2 оперативно выехали автоцистерны пожарных частей Кировского филиала Государственной противопожарной службы пожарно-спасательной службы Мурманской области, а также пожарно-спасательные части 2-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области, - сообщили в пожарно-спасательной службе Мурманской области.

Эвакуировать детей и персонал не пришлось, пострадавших нет. ЧП устранили в 5.25.

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