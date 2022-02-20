Стал известен график выезда узких медицинских специалистов в города Мурманской области

Отбор пациентов проходит по «листу ожидания» по согласованию между медорганизациями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области наблюдается дефицит медицинских кадров, не во всех больницах хватает узких специалистов. Поэтому бригада врачей Мурманской областной больницы поедет в города региона, чтобы северяне могли попасть к ним на прием.

- Отбор пациентов проходит по «листу ожидания» по согласованию между медорганизациями. Приедут пульмонолог, кардиолог, эндокринолог, аллерголог- иммунолог, ревматолог, офтальмолог, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

25 февраля врачи приедут в Апатиты, в марте в Кандалакшу, в апреле в Заполярный, Никель, в мае в Ловозеро и Ревду, в сентябре в Мончегорск, в октябре в Ковдор, в ноябре в Оленегорск, в декабре в Умбу.

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