В Мурманской области до конца субботы будет сильная метель

В Мурманской области сохраняется метель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода не отпускает Кольский полуостров. 17 февраля циклон принес в регион сильный снег.

- По данным Мурманского УГМС, на севере Мурманской области и в Мурманске сильный снег будет идти до конца суток 19 февраля, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Водителей просят быть осторожнее. Напомним: на федеральной трассе "Кола" столкнулись две фуры, погиб один водитель. Авария произошла рядом с Мокрой Кицей.

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