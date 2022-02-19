На федеральной трассе "Кола" столкнулись две фуры, погиб водитель

В столкновении двух фур погиб водитель. Фото: vk.com/murmanskgroup
Около полуночи 19 февраля в Мурманской области произошла смертельная авария.
- В 00.03 в районе 1350-го километра автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух большегрузов: Renault с полуприцепом и Volvo. В результате ДТП водитель Volvo получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Авария произошла рядом с Мокрой Кицей.
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