Какое наказание есть за ношение оружия в состоянии опьянения в Мурманской области

"КП"-Мурманск" продолжает вместе с Росгвардией Мурманской области отвечать на вопросы жителей региона об оружии.
Фото: Иван ВИСЛОВ
"КП"-Мурманск" продолжает вместе с Росгвардией Мурманской области отвечать на вопросы жителей региона об оружии.
- Имеется ли наказание за ношение гражданского оружия в состоянии опьянения?
Отвечает сотрудник по лицензионно-разрешительной работе Управления Росгвардии по Мурманской области Дмитрий Ерохин:
- Ношение охотничьего ружья или другого образца гражданского оружия в состоянии опьянения влечет лишение права на владение оружием на срок до двух лет. Оружие и патроны правонарушителей изымают и конфискуют. Аналогичное наказание ждет «вооруженных» граждан в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Предъявить соответствующее требование вправе должностное лицо Росгвардии или сотрудник полиции.
Также запрещается иметь при себе оружие во время участия в публичных мероприятиях за исключением отдельных мероприятий, связанных с ношением национального костюма.
Больше ответов на вопросы ищите здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 18 февраля в кинотеатрах, ТРЦ и общепите Мурманской области не надо будет показывать QR-коды. Они сохраняются для посещения культурных мероприятий (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru