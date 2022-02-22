Какое наказание есть за ношение оружия в состоянии опьянения в Мурманской области

"КП"-Мурманск" продолжает вместе с Росгвардией Мурманской области отвечать на вопросы жителей региона об оружии. Фото: Иван ВИСЛОВ

"КП"-Мурманск" продолжает вместе с Росгвардией Мурманской области отвечать на вопросы жителей региона об оружии.

- Имеется ли наказание за ношение гражданского оружия в состоянии опьянения?

Отвечает сотрудник по лицензионно-разрешительной работе Управления Росгвардии по Мурманской области Дмитрий Ерохин:

- Ношение охотничьего ружья или другого образца гражданского оружия в состоянии опьянения влечет лишение права на владение оружием на срок до двух лет. Оружие и патроны правонарушителей изымают и конфискуют. Аналогичное наказание ждет «вооруженных» граждан в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Предъявить соответствующее требование вправе должностное лицо Росгвардии или сотрудник полиции.

Также запрещается иметь при себе оружие во время участия в публичных мероприятиях за исключением отдельных мероприятий, связанных с ношением национального костюма.

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