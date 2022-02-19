На дороге Мишуково - Снежногорск пять дней будут взрывать

На "Лавне" будут взрывать.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Водителей в Мурманской области предупреждают, что на дороге Мишуково - Снежногорск пять дней будет ограничено движение.
- С 21 по 25 февраля с 2+800 по 5+200 километры будет закрыто движение для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, - сообщили в "Мурманскавтодоре".
Причина - взрывы на стройке "Лавны".
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