На дороге Мишуково - Снежногорск пять дней будут взрывать

На "Лавне" будут взрывать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водителей в Мурманской области предупреждают, что на дороге Мишуково - Снежногорск пять дней будет ограничено движение.

- С 21 по 25 февраля с 2+800 по 5+200 километры будет закрыто движение для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Причина - взрывы на стройке "Лавны".

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