В 2021 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 73 198 рублей

Мурманскстат изучил, сколько получают северяне. Фото: Евгения ГУСЕВА

В докладе "Мурманскстата" "Социально-экономическое положение Мурманской области в 2021 году" представлены данные о зарплате северян.

Согласно официальным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе - ноябре 2021 года составила 73 198 рублей. Для сравнения: в 2020 году она была 66522 рубля.

Самые высокие зарплаты были в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - 162 974 рубля. Также высокие зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых - 100 175 рублей и обрабатывающем производстве - 79 412 рублей, строительстве - 93 263 рубля, транспортировке и хранении - 78 069 рублей.

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