Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года составила 7,4%

Больше всего в регионе подорожала еда. Причины разные, например, непогода и и рост издержек, ослабление рубля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года меньше, чем по Северо-Западу (8,9%) и России (8,7%), и составляет 7,4%.

Больше всего в регионе подорожала еда. Причины разные, например, непогода и рост издержек, ослабление рубля.

- Что касается непродовольственных товаров, то спрос, например, на автомобили по-прежнему выше предложения, сократившегося на фоне проблем с комплектующими на мировом рынке. Из-за этого годовой рост цен на легковые автомобили ускорился. Темпы роста цен в сегменте услуг, напротив, уменьшились – до 5,4% в январе против 6,5% месяцем ранее. Сдерживающее влияние оказало то, что год назад минимальный размер взноса на капитальный ремонт для жителей региона был значительно проиндексирован. В этом году он не изменился, - сообщили в отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

Напомним: в Мурманской области подорожали лук, капуста и греча. Дешевле стали только охлажденные куры.

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