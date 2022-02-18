Бронзового призера Олимпиады в Пекине Сергея Ридзика поздравили сослуживцы из Росгвардии

Всего сотрудники Росгвардии уже завоевали на Олимпиаде в Пекине 8 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Фото: Личный архив

18 февраля уроженец Мончегорска Сергей Ридзик выиграл на Олимпиаде в Пекине бронзовую медаль в ски-кроссе. С этим достижением его поздравили в Росгвардии, где он служит.

- Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил прапорщика Сергея Ридзика с достойным выступлением. Сергей Ридзик служит старшим инструктором спортивной команды при управлении Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации, - сообщили в управлении Росгвардии Мурманской области.

Всего сотрудники Росгвардии уже завоевали на Олимпиаде в Пекине 8 медалей - 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

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