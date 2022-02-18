В Мурманской области хотят создать исправительные центры и участки на базе предприятий

Предприятия должны будут не только предоставлять места для работы, но и общежития.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Исправительные центры и участки в Мурманской области хотят создать на базе имущества предприятий. Это обсуждали на совещании с участием начальника УФСИН России по Мурманской области Дмитрия Тарасова и министра развития Арктики и экономики Татьяны Руссковой.
- В настоящее время в регионе создано 165 мест для отбывания наказания в виде принудительных работ - исправительный центр № 1 в Оленегорске и участок исправцентра (УИЦ) на базе имущества предприятия в Коле. Вместе с тем этого явно недостаточно в связи с ростом количества судебных решений по принудительным работам. В прошлом году в исправительных учреждениях Мурманской области содержалось более 1300 осужденных, которым лишение свободы по формальным признакам может быть заменено судами на принудительные работы, - сообщили в УФСИН по Мурманской области.
При этом предприятия должны будут не только предоставлять места для работы, но и общежития.
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