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Общество18 февраля 2022 14:18

"Почта России" опубликовала график работы в Мурманской области на День защитника Отечества

Выходной будет только один день
Ника СВЕТЛОВА
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24 февраля отделения вернутся к привычному графику работы.

24 февраля отделения вернутся к привычному графику работы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе северян ждет дополнительный выходной, благодаря Дню защитника Отечества. "Почта России" рассказала, как будут работать отделения в Мурманской области в праздничные дни.

- 22 февраля они закроются на час раньше, 23 февраля не будут работать, - отметили в "Почте России".

А уже 24 февраля отделения вернутся к привычному графику работы.

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