"Почта России" опубликовала график работы в Мурманской области на День защитника Отечества

24 февраля отделения вернутся к привычному графику работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе северян ждет дополнительный выходной, благодаря Дню защитника Отечества. "Почта России" рассказала, как будут работать отделения в Мурманской области в праздничные дни.

- 22 февраля они закроются на час раньше, 23 февраля не будут работать, - отметили в "Почте России".

А уже 24 февраля отделения вернутся к привычному графику работы.

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