В Мурманской области в 2021 году родилось в два раза меньше людей, чем умерло

В сравнении с 2020 годом, показатели изменились: тогда родились 5899 человек, умерли 8797 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Мурманскстат" опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области в 2021 году.

Так, с января по декабрь в Заполярье родилось 5542 человека, а умерло почти в два раза больше - 10536.

По сравнению с 2020 годом показатели изменились: тогда родилось 5899 человек, умерло - 8797.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 18 февраля в кинотеатрах, ТРЦ и общепите Мурманской области не надо будет показывать QR-коды. Они сохраняются для посещения культурных мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru