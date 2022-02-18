Осужденный из Североморска пропагандировал терроризм среди заключенных

Путем частичного сложения наказаний мужчине назначили 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Североморске попал под два уголовных дела осужденный, который пропагандировал терроризм. Противоправную деятельность мужчины выявили сотрудники УФСБ России по Мурманской области.
В ведомстве сообщили, что заключенный разделял идеи радикального ислама и содействовал террористической деятельности, склоняя других осужденных к участию в запрещенной в России международной террористической организации. Также он убеждал осужденных участвовать в других джамаатах, осуществляющих «джихад» (ряд организаций запрещен на территории РФ).
- Североморца признали виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», - сообщили в УФСБ по Мурманской области.
Путем частичного сложения наказания мужчине назначили 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, отбывание части наказания – в тюрьме сроком на 4 года, оставшиеся 14 лет – в исправительной колонии особого режима.
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