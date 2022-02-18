В Мурманске у поста ВАИ столкнулись две машины

Машины столкнулись у поста ВАИ. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 18 февраля в Мурманске произошла серьезная авария.

- В районе поста ВАИ водитель Geely, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества Toyota RAV4. В результате ДТП водитель Toyota получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Авария случилась в 8.45 у дома № 118 на проспекте Героев-североморцев.

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