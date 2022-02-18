Фотограф из Мурманска нашел ледяной бассейн на берегу Баренцева моря

Красивая литораль находится недалеко от Лодейного. Фото: скриншот видео/Евгений Мутабор

Фотограф из Мурманска Евгений Мутабор поделился красивыми кадрами, сделанными на берегу Баренцева моря вблизи Лодейного и Териберки. На них - литораль, которая особенно красиво выглядит зимой.

- Маленький прозрачный бассейн и почти тихая, ледяная бухточка. Так и хочется искупаться, но как-то зябко, - подписал видео автор.

"КП"-Мурманск" Евгений Мутабор рассказал, чем кадры ценны:

-Когда смотришь на этот прозрачный природный бассейн, переводишь взгляд на бухту и далее взгляд уходит в море, до следующих скал вдали... Это вызывает эмоции романтики и спокойствия в душе. С одной стороны скалы, с другой - море, ты стоишь как бы отсечён от мира. Но эмоции лучше получать не одному, эмоциями надо делиться, так интереснее жить.

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