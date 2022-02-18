Сергей Ридзик из Мончегорска взял "бронзу" на Олимпиаде в Пекине

Сергей Ридзик ( в центре) - стал третьим на Олимпиаде в Пекине.

На Олимпиаде в Пекине 18 февраля выступал спортсмен из Мончегорска Сергей Ридзик. Его дисциплина - ски-кросс.

Удача ему улыбнулась - северянин завоевал "бронзу". "Золото" у Райана Режеса из Швейцарии, "серебро" у Алекса Фива из той же страны.

В 2018 году Сергей Ридзик уже взял олимпийскую "бронзу".

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