Бывший офицер из ЗАТО Александровск за 300 тысяч рублей обещал сослуживцу скрыть его болезнь

Бывший офицер получил 300 тысяч рублей, но не стал помогать сослуживцу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшему офицеру Северного флота вынесли приговор по по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Осенью 2021 года он уже был осужден за шесть преступлений против собственности.

В марте 2020 года военнослужащий одной из частей в ЗАТО Александровск узнал, что его сослуживец болен и не сможет больше работать на кораблях. И предложил ему якобы помочь.

- Обвиняемый сказал, что знаком с медицинским работником, который за 300 тысяч рублей может изменить категорию годности к военной службе с целью ее продолжения в плавсоставе, - сообщили в Полярном районном суде.

Только вот получив 300 тысяч рублей, бывший офицер помогать не стал, а вот деньги потратил. Сослуживца все равно признали не годным, а еще он попал под уголовную статью за взятку. Дело потом прекратили после раскаяния обвиняемого.

Военный прокурор просил в суде признать получение 300 тысяч рублей недействительной (ничтожной) сделкой, суд с этой позицией согласился и взыскал с ответчика полученные им по ничтожной сделке денежные средства в доход Российской Федерации в полном размере.

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