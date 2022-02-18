В Мурманске водитель, из-за которого погибла девушка-мотоциклист, услышал приговор

Авария у "Океана" оказалась смертельной. Фото: Кола ДТП ЧП

В 22.20 1 октября на перекрестке проспекта Кольского и улицы Пономарева произошла авария, которая оборвала жизнь 22-летней Алены Колесниковой. Девушка ехала на мотоцикле, водитель Audi не уступил ей дорогу. Алена погибла на месте. Суд признал вину автомобилиста.

- Обвиняемый, двигаясь по проспекту Кольский, поворачивая налево на улицу Капитана Пономарева, проявив преступную небрежность, допустил дорожно-транспортное происшествие с водителем мотоцикла, в результате которого последняя получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте ДТП, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил его к полутора годам исправительной колонии-поселении и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Мужчина еще можно обжаловать это решение.

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