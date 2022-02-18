18 февраля на Олимпиаде в Пекине можно болеть за мончегорца Сергея Ридзика

Сергей Ридзик (в центре) поборется за олимпийскую медаль.

18 февраля в 6.45 по московскому времени был дан старт квалификации оревнования по ски-кроссу на Олимпиаде в Пекине. От России выступают три спортсмена: Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев.

Северяне болеют за спортсменов, но особенно - за Сергея Ридзика. Сейчас он тренируется в Москве, но долгое время жил в Мончегорске. Соревнования начнутся в 10.15.

Также в 11.30 предпоследний комплект наград разыграют конькобежцы, на дистанцию 1000 выйдет Павел Кулижников, который представляет несколько регионов, в том числе и Мурманскую область.

Напомним: 75 спортсменов из Мурманской области входят в состав российских сборных. Трое представляют регион на Олимпиаде в Пекине.

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