Снимок фотографа из Мурманска вошел в шорт-лист международного конкурса News Photo Awards. A Changing World

Удачный снимок с оленями может принести победу Льву Федосееву. Фото: Александр ГЛУЗ

Снимок фотографа "Мурманского вестника" Льва Федосеева вошел в шорт-лист международного конкурса NNews Photo Awards. A Changing World.

Северянин поймал в кадр оленью карусель. Напомним: оленеводы объяснили "КП"-Мурманск", зачем животные так делают.

- "Мы получили тысячи фотографий со всего мира. В них нашли отражение все ключевые события прошлого года. Участники конкурса продемонстрировали, в каких сложных и опасных условиях порой работают фотожурналисты. На конкурс было прислано очень много сильных работ, выбрать лучшие для шорт-листа было весьма непросто, и я благодарю всех членов нашего большого международного жюри за уделенное время и профессиональные оценки", - сказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС, председатель жюри конкурса Григорий Дукор.

В конкурсе четыре номинации: "Новости", "Люди и образ жизни", "Здравоохранение", Environment "Окружающая среда".

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