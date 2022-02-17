Иллюминация над проспектом Ленина поменяла рисунок

Сначала тематика была новогодняя: северяне наблюдали снежинки и символ Года тигра, также переливались огни северного сияния. Фото: Скриншот видео / vk.com/murmanskgroup
В конце 2021 года над проспектом Ленина в Мурманске появилась новая иллюминация.
Сначала тематика была новогодняя: северяне наблюдали снежинки и символ Года тигра, также переливались огни северного сияния.
А сейчас иллюминация сменилась. Вместо Нового года - зимние виды спорта, в том числе и олимпийские, а также саамские мотивы и олени.
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