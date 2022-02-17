Долину Славы передали на баланс администрации Кольского района

Эта процедура необходима для того, чтобы лучше заботиться об объекте культурного наследия: музей ограничен не только в плане финансов, но и в рамках закона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На заседании Мурманской областной Думы парламентарии рассмотрели вопрос о передаче Долины Славы от областного краеведческого музея администрации Кольского района, на территории которого находится знаковое место.
Эта процедура необходима для того, чтобы лучше заботиться об объекте культурного наследия: музей ограничен не только в плане финансов, но и в рамках закона.
- Кольский район сейчас самый богатый. Это дает большие перспективы, - отметили депутаты.
Большой финансовый поток обеспечивает стройка в Белокаменке.
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