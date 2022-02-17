В Мурманской области жильцы 8 сгоревших домов получат новое жилье

Средства направят в Мурманск, Полярные Зори, Кандалакшу и Зеленоборский. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из бюджета Мурманской области выделят 38 миллионов рублей на расселение пострадавших от пожара домов. Средства направят в Мурманск, Полярные Зори, Кандалакшу и Зеленоборский.

- Всего на средства субсидии планируется расселить 64 человека из 8 многоквартирных домов, пострадавших в разные годы от пожара. Так благодаря помощи из областного бюджета в Мурманске будет расселен дважды горевший в 2021 году дом №46 на улице Радищева, а в Полярных Зорях – оставшиеся три жилых помещения в доме №11 на улице Новой. В Зеленоборском мероприятия коснутся сразу трех пострадавших в результате пожара домов – на ул. Станционной, 4 и 14 и ул. Дорожников, 9. В Кандалакше планируют расселить дом №6 на улице Фрунзе, дом №10 на улице 3-я Линия и два оставшихся жилых помещения в доме №11 на улице Спекова, - сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

Напомним: в Мурманске на улице Пищевиков горит жилой дом. Жильцов эвакуировали.

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