В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 852 человека

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 19 февраля 2022 года, за последние сутки 852 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 118 673 жителя Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 399 новых случаев (всего 58579. Следом идут Североморск (+74, всего 11417).. Кандалакшский район (+74, всего 8974).

Выздоровели 100 508 северян, умерли 3059.

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