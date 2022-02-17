Двум жительницам Мурманска не дали сбежать на Украину от проблем с законом

Женщины в Мурманске фасовали у себя дома наркотики, делали "закладки". Фото: Олег ЗОЛОТО

Две жительницы Мурманска в 2021 году пытались скрыться на Украине от уголовного преследования, но сделать это им не удалось.

Одна из северянок имела проблемы с законом и подговорила другую спрятаться в другой стране. Однако нужных документов для пересечения границы у них не было.

- Они решили это сделать в обход установленных пунктов пропуска, для чего прибыли в приграничный населенный пункт и там, следуя пешим порядком, пересекли Государственную границу Российской Федерации с Украиной. Однако, находясь на территории Украины, были задержаны сотрудниками компетентных органов Украины и переданы российской стороне, - сообщили в Первомайском районном суде Мурманска.

Если раньше в отношении одной мурманчанки было возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств, то теперь они обе попали еще и под статью о незаконном пересечения Государственной границы РФ. Женщины в Мурманске фасовали у себя дома наркотики, делали "закладки".

Суд приговорил одну из северянок к 6 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а вторую - к году условно с испытательным сроком 2 года и возложением ряда обязанностей.

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