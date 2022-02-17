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Общество17 февраля 2022 10:54

В Мурманской области опубликован список домов, где в 2022 году заменят лифты

232 миллиона рублей выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ
Есения ДОБРОНРАВОВА
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В Мурманской области в 2022 году продолжится компания по замене лифтов.

В Мурманской области в 2022 году продолжится компания по замене лифтов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области в 2022 году продолжится компания по замене лифтов. При участии средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 168 закупят 168 подъемных машин.

- Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил нам заявку на 170 лифтов в 74 многоквартирных домах на общую сумму 323 миллиона рублей. Первые два подъемника были заменены опережающими темпами. После завершения конкурсных процедур по выбору подрядчика начнутся работы в остальных 73 домах Мурманска, Кольского района, Североморска и ЗАТО Александровск, - сообщила генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

Изучить весь список домов, где заменят лифты, можно здесь.

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