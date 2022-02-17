С одной из достопримечательностей Лиинахамари может возникнуть проблема

Памятный знак появился в 1974 году в честь моряков охраны водного района и к 30-летию взятия советскими морскими пехотинцами порта Лиинахамари. Фото: Олег ФИЛОНОК

При въезде в Лиинахамари есть одна из самых интересных достопримечательностей в Мурманской области - памятник "Нос корабля". И его судьба тревожит региональных парламентариев.

- На данный момент он не узаконен. И надо этот момент проработать, - отметил на заседании Мурманской областной Думы Андрей Иванов.

Памятный знак появился в 1974 году в честь моряков охраны водного района и к 30-летию взятия советскими морскими пехотинцами порта Лиинахамари.

Напомним: в сентябре 2020 года с постамента рухнул памятник героям-подводникам в Лиинахамари. Следователи возбудили уголовное дело, так как нашли следы троса на мемориале, которые указывают на то, что его обрушили преднамеренно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 18 февраля в кинотеатрах, ТРЦ и общепите Мурманской области не надо будет показывать QR-коды. Они сохраняются для посещения культурных мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru